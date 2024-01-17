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İstanbul'da FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 10 ildeki 'Kıskaç-4' operasyonlarının İstanbul ayağında yeni ayrıntılara ulaşıldı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 FETÖ/PDY mensubu gözaltına alındı. Yakalanan şahısların saklandıkları evlerde yapılan aramalarda para, altın, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul\'da FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı
17.01.2024 - 11:54,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 10 ildeki "Kıskaç-4" operasyonlarının İstanbul ayağında yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Bakan Yerlikaya, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli irademize darbe yapmaya yeltenen FETÖ'cülerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullanmış, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 10 ilde operasyon gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

FETÖ/PDY'ye ait "gaybubet evleri" diye adlandırılan hücre evlerine yönelik düzenlene n operasyonun İstanbul ayağına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 FETÖ/PDY mensubu gözaltına alındı. Deşifre olmamak için gruplar halinde ikamet ettikleri anlaşılan terör örgütü üyelerinin örgüte müzahir şahısların gözaltına alınma durumu ve tutuklanma ihtimali olanların gözaltına alınmasının veya tutuklanmasının önüne geçilmesi için farklı yöntemlere başvurdukları ve tedbir aldıkları saptandı. Bu sebeple firari olarak aranan şahısların sahte kimlik kullandıkları, örgüte müzahir şahısların adlarına ev kiraladıkları ve bu evlerde deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde hayatın doğal akışına uygun şekilde ikamet ettikleri belirlendi. Bu durumlarını "Yok olma", "Bulunmama" anlamına gelen "Gaybubet" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde firari olarak yaşayan örgüt fertlerinin, söz konusu hücre evlerinin organizasyonunu yapan 2 şüpheli ile haklarında yakalama kararı bulunan 4 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Eş zamanlı operasyonda yakalanan şahısların saklandıkları evlerde yapılan aramalarda 11 bin 855 ABD doları, bin 600 avro, 177 bin 815 TL para, 38 bin lira değerinde altın, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yakalanan FETÖ/PDY üyeleri sorgulanmak üzere TEM Şube'ye götürüldü. Hücre evlerinde yakalanan örgüt üyeleri ile ilgili başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika


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