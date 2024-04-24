İstanbul'da FETÖ operasyonunda 13 eski askeri öğrenci gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 13 eski askeri öğrenci gözaltına alındı

İstanbul\'da FETÖ operasyonunda 13 eski askeri öğrenci gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-13' operasyonunda 13 eski askeri öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda, örgüt mensuplarının mülakat sınavlarında aday numaralarında kodlama yaparak askeri okullara yerleştirdiği tespit edildi.

24.04.2024 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-13" operasyonunda 13 eski askeri öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-13' operasyonunda örgüt mensuplarının mülakat sınavlarında aday numaralarında kodlama yaparak askeri okullara yerleştirdiği tespit edilen 13 eski askeri öğrencinin yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 15 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kıskaç-13' operasyonunda şüpheli eski askeri öğrencilerin örgütün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak askeri okullara girişte öncelik sağlandığı tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İstanbul, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da FETÖ operasyonunda 13 eski askeri öğrenci gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
10:06 4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 4 yaşındaki Sultan, kuzeni tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
08:32 Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti’nin MR’ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti'nin MR'ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım
01:52 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı
10:53 Adana’da Eşiyle Görüşmesini İstemeyen Adam, Arkadaşını Bıçakladı Adana'da Eşiyle Görüşmesini İstemeyen Adam, Arkadaşını Bıçakladı
10:49 4 yaşındaki kız çocuğu, trafik kavgasında isabet eden kurşunla yaralandı 4 yaşındaki kız çocuğu, trafik kavgasında isabet eden kurşunla yaralandı
10:35 Güzel şeyler de oluyor Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar kolları sıvadı Güzel şeyler de oluyor! Maçın iptal edileceğini duyan taraftarlar kolları sıvadı
10:26 Hırsızlık şüphelisini uyaran adam kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti Hırsızlık şüphelisini uyaran adam kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti
10:15 Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor Kuzey Kore’den İran’a sürpriz ziyaret Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor! Kuzey Kore'den İran'a sürpriz ziyaret
10:11 Elazığ’da Uyuyan Vatandaşın Komşuları Ekipleri Harekete Geçirdi Elazığ'da Uyuyan Vatandaşın Komşuları Ekipleri Harekete Geçirdi
10:10 2 kare arasında 1 saniye var Messi’nin korumaları kadın taraftara hayatının şokunu yaşattı 2 kare arasında 1 saniye var! Messi'nin korumaları kadın taraftara hayatının şokunu yaşattı
09:58 Yasemin Sakallıoğlu, doğum günü pastasına gelen eleştirilere cevap verdi Yasemin Sakallıoğlu, doğum günü pastasına gelen eleştirilere cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 11:16:58. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da FETÖ operasyonunda 13 eski askeri öğrenci gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement