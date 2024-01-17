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İstanbul'da Filistin'e destek mitinginde saldırıya uğrayan şüpheliye hapis cezası talebi - Son Dakika
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İstanbul'da Filistin'e destek mitinginde saldırıya uğrayan şüpheliye hapis cezası talebi

İstanbul'da Filistin'e destek mitingi için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye saldırdığı iddia edilen şüpheli Ege Akersoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Akersoy'un 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mahkeme, Akersoy'un tahliyesine karar verdi ve ilk duruşma 14 Şubat'ta görülecek.

İstanbul\'da Filistin\'e destek mitinginde saldırıya uğrayan şüpheliye hapis cezası talebi
17.01.2024 - 13:38,  Güncelleme: 13:39
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İstanbul'da Filistin'e destek mitingi için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ege Akersoy'un 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca mahkemece Akersoy'un tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 14 Şubat tarihinde görülecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Filistin'e destek mitinginde saldırıya uğrayan şüpheliye hapis cezası talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Filistin'e destek mitinginde saldırıya uğrayan şüpheliye hapis cezası talebi - Son Dakika
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