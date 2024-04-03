İstanbul\'da gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden işçi memleketinde toprağa verildi

3.Sayfa

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde tadilattaki gece kulübünde oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiden Alparslan Salih Derelioğlu, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında yer alan eğlence mekanı Masquerade Club'ta tadilat sırasında oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiden birisi olan Alparslan Salih Derelioğlu (64), memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Kemaliye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, mevcut Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ve Derelioğlu'nun yakınları katıldı. Evli ve 1 kız babası olduğu öğrenilen elektrik teknisyeni Alparslan Salih Derelioğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Emirler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - GÜMÜŞHANE