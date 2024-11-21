İstanbul'da Gündüz Geceye Döndü

İstanbul'da aniden gündüz geceye döndü. Sağanak yağış öncesinde şehrin üzerine kara bulutlar çöktü.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar öğlen saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Sağanak yağıştan önce şehrin üzerine çöken kara bulurlar gündüzü geceye çevirirken yağmur bulutlarının gelişi anbean görüntülendi. - İSTANBUL
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