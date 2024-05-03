İstanbul'da haftanın son günü trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da haftanın son günü trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul\'da haftanın son günü trafik yoğunluğu yüzde 80\'e ulaştı

İstanbul'da haftanın son günü öğleden sonra başlayan yağış, trafik akışını olumsuz etkiledi. Büyükçekmece ve Küçükçekmece E-5 kara yollarında yoğunluk yaşandı ve trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre saat 17.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

03.05.2024 17:30
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İstanbul'da haftanın son günü yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da, öğleden sonra yağış etkili oldu. Aralıklarla yağış etkisini sürdürürken, trafik akışını olumsuz etkiledi. Büyükçekmece yönü E-5 kara yolunda trafik yoğunluğu görüldü. Yoğunluğun görüldüğü noktalardan biri de Küçükçekmece E-5 olurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Saat 17.00 itibariyle İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da haftanın son günü trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı - Son Dakika

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