İstanbul'da hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada: 'Çocuklarıma siz mi bakacaksınız' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada: 'Çocuklarıma siz mi bakacaksınız'

Çağlayan'da tamirat yapılan boş bir binaya giren hırsızlık şüphelisi, işçiler tarafından fark edilerek kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık şüphelisi, çocuklarını öne sürerek işçilerin elinden kurtulup kaçmayı başardı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken bina sakini Burcu Kınacı, şüphelinin 'çocuklarıma siz mi bakacaksınız?' dediğini söyledi.

22.04.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada: "Çocuklarıma siz mi bakacaksınız"

Çağlayan'da tamirat yapılan boş binaya giren hırsız işçiler tarafından yakalandı

Hırsızlık şüphelisi çocuklarını öne sürerek işçilerin elinden kurtulup kaçtı

İSTANBUL - Çağlayan'da tamirat işleri yapılan boş bir binaya giren hırsızlık şüphelisi, işçiler tarafından fark edilerek kıskıvrak yakalandı. Çöpleri karıştırdığını iddia eden hırsızlık şüphelisi, polisi arayan işçilerin elinden "çocuklarım var" diyerek kurtulup kaçtı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken bina sakini Burcu Kınacı, şüphelinin "çocuklarıma siz mi bakacaksınız?" dediğini söyledi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 10.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs, tamirat işleri yapılan yeni ve boş bir binaya zemin kattan girdi. Şahıs çalacak bir şeyler aradığı ednada içeride tamirat yapan işçiler tarafından fark edilerek yakalandı. Ardından bina arasına çıkartılan şahıs için işçiler polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şahsı kaçmasın diye kolundan tutan işçiler, onu zapt etmekte güçlük çekti. Şahıs ise çocuklarım için çöp karıştırıyordum iddiasında bulunarak kurtulmaya çalıştı. İşçilerin bir anlık dalgınlığından yararlanan şahıs, koşarak kaçtı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

"Çocuklarıma siz mi bakacaksınız?"

Olayla ilgili konuşan bina sakini Burcu Kınacı, "Hırsız geldi ve sonrasında inşaattan bir şeyler çalmaya çalışıyordu. Adamlar da yakalamaya çalıştılar. Yakaladıktan sonra birkaç tane vurdular ama hırsız kaçmayı başardı. Dört tane çocuğunu olduğunu ve bırakmalarını söyledi. Sanırım yalan söyledi. 'Kendimi buradan aşağıya atayım mı, atladıktan sonra çocuklarıma siz mi bakacaksınız?' dedi. İnşaat işçileri polisi aradı. O esnada hırsız kaçtı" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Çağlayan, Güvenlik, Hırsızlık, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada: 'Çocuklarıma siz mi bakacaksınız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
15:52 Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
19:51 Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar Dev balığı yakalayınca sevinçten deliye döndüler: Kocaman, bu canavar
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
19:30 Polonya Cumhurbaşkanı, nükleer silah konuşlandırmasına hazır olduklarını söyledi Polonya Cumhurbaşkanı, nükleer silah konuşlandırmasına hazır olduklarını söyledi
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 22:09:31. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da hırsızın suçüstü yakalandığı anlar kamerada: 'Çocuklarıma siz mi bakacaksınız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement