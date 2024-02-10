İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı

İstanbul\'da \'Huzur İstanbul\' denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 300 polis, Kartal genelinde çeşitli noktalarda ve caddelerde denetimler yaptı. Araçlar aranırken, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

10.02.2024 03:15
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinden oluşan 300 polisin katılımı ile geç saatlere kadar denetimler gerçekleştirildi. Kartal genelinde çeşitli noktalarda ve caddelerde yapılan denetim sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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