İstanbul\'da \'Huzur İstanbul Uygulaması\' Gerçekleştirildi

İstanbul'da polis ekipleri tarafından 'Huzur İstanbul Uygulaması' gerçekleştirildi. Araçlar didik didik aranırken, şüpheli şahıslara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

İstanbul'da Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince 'Huzur İstanbul uygulaması' gerçekleştirildi. Saat 20.00'de başlayan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polisleri katıldı.

Şüpheli araçlar tek tek durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri de gerçekleştirildi. - İSTANBUL