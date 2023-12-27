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İstanbul'da huzur uygulaması yapıldı, tekneler denetlendi - Son Dakika
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İstanbul'da huzur uygulaması yapıldı, tekneler denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar ve Boğaz'daki tekneler durdurularak belgeleri kontrol edildi.

İstanbul\'da huzur uygulaması yapıldı, tekneler denetlendi
27.12.2023 - 23:33,
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul Boğazı'nda ise tekneler denetlenerek belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar ve boğazdaki tekneler durdurularak belgeleri kontrol edildi.

"Emniyet güçlerimizin kontrolleri bize memnuniyet veriyor"

Denetimler hakkında konuşan tekne kaptanı Serdar Oğuz, "Kendi teknemiz. İki tane teknemiz var. Hobi amaçlı olta balıkçılığı yapıyoruz. Emniyet görevlilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizim için kontrol yapıyorlar. Biz de evraklarımızı takdim ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, Güvenlik, Havacılık, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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