İstanbul'da iki metrobüs yol bakım çalışması nedeniyle çarpıştı - Son Dakika
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İstanbul'da iki metrobüs yol bakım çalışması nedeniyle çarpıştı

İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'de yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüs çarpıştı. 3'ü ağır 12 kişi yaralanırken olay yeri havadan görüntülendi.

29.08.2024 23:11
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İstanbul'da iki metrobüs yol bakım çalışması nedeniyle çarpıştı

3'ü ağır 12 kişi yaralanırken olay yeri havadan görüntülendi

İSTANBUL - Küçükçekmece Sefaköy'de yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüs çarpıştı. 2 kişi metrobüs altından çıkarılırken, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Olay yeri ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi. Bir yolcu, "Metrobüs çok kalabalıktı. Bizim metrobüs şeridinde gidiyordu. Diğeri yol çalışmasından dolayı içeri girerken bir çarpışma oldu" dedi.

Olay Küçükçekmece Sefaköy metrobüs yolunda yaşandı. Yol bakım çalışması nedeniyle İki metrobüs Avcılar istikametinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir metrobüs sürüklenerek bariyerlere çarpıp ağır hasar aldı. Çarpmanın şiddeti ile yolcular büyük panik yaşadı. 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de metrobüs altında kalan 2 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluşurken seferler durduruldu. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralıları tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırdı. Metrobüs kullanılamaz hale geldi. Metrobüsün olay yerinden çekilmeye başlandı. Olay yeri ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Kaza yapan metrobüste bulunan bir yolcu, "Metrobüste orta yerdeydim nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda oldu" dedi.

Diğer bir yolcu, "Çarpıştı an da oldu. Orta kapıda sağdaydım ben. Metrobüs çok kalabalıktı. Bizim metrobüs şeridinde gidiyordu. Diğeri yol çalışmasından dolayı içeri girerken bir çarpışma oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da iki metrobüs yol bakım çalışması nedeniyle çarpıştı - Son Dakika

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