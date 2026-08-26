İstanbul\'da İnsan Ticareti Şebekesi Çökertildi

İstanbul'da yabancı uyruklu kadınları zorla alıkoyup rehin alan, iş bulma vaadiyle Tiktok yayınları yaptırarak Afrika ve Orta Asya ülkelerinden kadın işçi getirten bir şebeke çökertildi. Sosyal medya üzerinden yabancı kadınlara yayın yaptırarak haksız kazanç, dolandırıcılık ve insan ticareti ağlarına karşı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, zorla alıkonulan 14 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yabancı uyruklu kadınları zorla alıkoyup usulsüz çalıştıran şebeke tespit edildi. İddiaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığı suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda, yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip onları Bakırköy'de bir evde zorla alıkoyarak usulsüz çalıştıran bir şebekeyi ortaya çıkardı.

Bakırköy ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde bulunan söz konusu ikamette yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu şahısların barındırıldığı, pasaportlarına şebeke üyeleri tarafından el konulduğu ve zorla çalıştırıldıkları tespit edildi. Yapılan araştırmaların devamında söz konusu adres emniyet güçlerince yakın takibe alındı.

Gerçekleştirilen izleme ve gözetleme çalışmalarında, adrese çok sayıda yabancı uyruklu kadının giriş çıkış yaptığını belirleyen göçmen polisi, çalışmalarını genişletti. İncelemelerde, Tiktok adlı sosyal medya platformlarında gerçekleştirilen canlı yayınlar aracılığıyla yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı kadınların belirlenen iletişim kanallarına yönlendirildiği tespit edildi. Sosyal medya üzerinden yabancı kadınlara yayın yaptırarak Afrika ve Orta Asya ülkelerindeki kadınların Türkiye'ye gelmesini sağlayan suç ağının, haksız kazanç, dolandırıcılık ve insan ticareti yaptıkları anlaşıldı.

Tespit edilen suç ağına karşı dün düzenlenen operasyonda Y.B., H.D., A.D. ve O.R. isimli 4 insan kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında ikametin balkon kısmından çevredeki dairelere geçerek kaçmaya çalışan, 7'si yasal kalış hakkı bulunan, 7'si ise yasal kalış hakkı bulunmayan toplam 14 mağdur kadın kurtarıldı. Muhafaza altına alınan kadınlar emniyete götürülürken, baskın yapılan adresteki aramalarda 17 cep telefonu, 1 tablet ve kadınların uyruk ve pasaport bilgilerinin yer aldığı çok sayıda defter ele geçirildi.

Yakalanan şebeke üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

Öte yandan, yasal kalış hakkı bulunmayan kadınlar işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği açıklandı.