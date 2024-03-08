İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 328 bin ilaç ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 328 bin ilaç ele geçirildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda, kanser, diyabet ve astım ilaçlarının da aralarında olduğu piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan 328 bin 632 ilaç ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 5607 SKM kapsamında gerçekleştirilen suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yürüttü.

08.03.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 328 bin ilaç ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda, kanser, diyabet ve astım ilaçlarının da aralarında olduğu piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan 328 bin 632 ilaç ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 5607 SKM kapsamında gerçekleştirilen suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yürüttü.

Emniyet ekiplerince yapılan saha araştırmaları neticesinde Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir iş yerinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ilaçlar olduğu belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından dün söz konusu adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Baskında koliler içerisinde gizlenmiş şekilde ve özel saklama koşullarına uymayacak biçimde muhafaza edilen yaklaşık piyasa değeri 35 milyon liraya denk gelen 328 bin 632 adet kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, hpv ve romotait, atrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan tablet, flakon ve enjektör formunda olan ilaçlar ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu sanılan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan başlatılan adli işlemler ederken, ilaçlara el konuldu. Ele geçirilen ilaçlar emniyette sergilendi.

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü, İstanbul, Astım, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 328 bin ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Alibeyköy'de Kadın Darp Edildi, Şiddet Anı Kamerada
    19:47 Alibeyköy'de Kadın Darp Edildi, Şiddet Anı Kamerada

    Alibeyköy'de bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darp edildi. Şiddet anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kadın saldırganın elinden kurtulduktan sonra otobüse doğru yönelirken, saldırgan ise çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.


18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi
18:52 Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11’ler belli oldu Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 19:54:15. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 328 bin ilaç ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement