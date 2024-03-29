Kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri ile Arnavutköy İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otelde yapılan operasyon çerçevesinde Türkiye'ye kaçak yolla getirilen 28 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 100 bin adet tıbbi sülük ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan 2 şahsa da 2 milyon lira ceza kesildi.
İstanbul kaçakçılık suçlarıyla mücadele Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbar doğrultusunda Savcılık talimatı ve alınan arama izniyle Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlisi ekipleri Arnavutköy'de bulunan bir otele operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde, 2 yabancı uyruklu şahsın bavulunda özel olarak hazırlanmış keseler bulundu. Keselerin içinde 28 kilogram ağırlığında ve yaklaşık olarak 100 bin adet civarındaki tıbbi sülük olduğu tespit edildi. Cites belgesine tabi olan ve kaçak yollarla İran'dan Türkiye'ye pazarlamak için getirildiği beyan edilen tıbbi sülüklerle ilgili herhangi bir evrak belge ibraz edilemediği öğrenildi. Ekipler, 1380 sayılı su ürünleri kanun kapsamında yasadışı yolla Türkiye'ye getirilen 28 kilogram civarındaki tıbbi sülüklere el koydu. Kaçak olarak tıbbi sülükleri Türkiye'ye getiren 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında 2 milyon 624 bin 408 lira idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Kaçak Yolla Getirilen 100 Bin Adet Tıbbi Sülük Ele Geçirildi - Son Dakika
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde düzenlediği 2 ayrı saldırıda 17, bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ise 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarını sürdürüyor.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün meydana gelen iki ayrı yaralama olayıyla ilgili iki şüpheli yakalandı. İlk olayda E.T. isimli kişi silahla yaralanırken, ikinci olayda A.S.Y. isimli kişi pompalı tüfekle yaralandı. Şüpheliler S.T. ve Ö.T. olarak belirlendi. Ö.T. polis tarafından gözaltına alınırken, S.T. ise firari durumda. Ayrıca, yaralama olayının gerçekleştiği iş yerinde de kurşun izleri bulundu ve saldırıyı gerçekleştiren A.T. isimli şüpheli pompalı tüfekle yakalandı. A.T'nin ifadesine göre, S.T. ve Ö.T. ile aralarında husumet bulunuyor ve saldırı bu nedenle gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde avukatlık yapan Aydın Ceylan, bir binadan çıkarken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ayağından vuruldu. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Yozgat merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ise akıllı cep telefonları, laptop bilgisayar, flash bellek, sim kartları ve örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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