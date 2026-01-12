İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, trafik yoğunluğu yüzde 51 oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, trafik yoğunluğu yüzde 51 oldu

12.01.2026 08:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim durdu. Saat 08.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

İstanbul'da beklenen kar yağışı aralıklarla sürerken, İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.45 itibariyle yüzde 51 oldu.

Meteorolji uzmanlarının yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı aralıklarla etkisi sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, okulların tatil olmasının etkisiyle de ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 08.45 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. Cevizlibağ'daki araç yoğunluğu dron kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Etkinlikler, İstanbul, 3-sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, trafik yoğunluğu yüzde 51 oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde iş kazası 1 işçi öldü Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde iş kazası; 1 işçi öldü
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a tepki Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki
Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti Mangaldan karbonmonoksit zehirlenmesi: Genç adam hayatını kaybetti

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 10:54:21. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, trafik yoğunluğu yüzde 51 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.