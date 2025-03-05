İstanbul'da Katledilen Aile Toprağa Verildi - Son Dakika
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İstanbul'da Katledilen Aile Toprağa Verildi

İstanbul\'da Katledilen Aile Toprağa Verildi

İstanbul Avcılar'da babaları tarafından katledilen 3 çocuk ve anneleri son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Olayın faili ise intihar ederek hayatına son verdi.

05.03.2025 14:26  Güncelleme: 14:39
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İstanbul Avcılar'da önceki günü babaları tarafından katledilen 3 çocuk ve annesi son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Olay önceki gün Avcılar'da yaşanmış, Veli Can Alıcı(38) isimli adam eşi Fikriye Alıcı (35)'yı ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etmişti. Olay sonrası Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Fikriye Alıcı ve 2 erkek 1 kız çocuğu R.E.A. (12), R.A.(7), K.C.A.(4)'ün cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler Avcılar Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından ardından Silivri'de son yolcuğuna verilmek üzere yola çıktı. Cenaze namazına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Avcılar Kaymakamı Dr. Orhan Burhan ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara aile yakınlarına baş sağlığı diledi.

Olayın faili olduğu söylenen Veli Can Alıcı'nın ise cenazesinin Konya'ya götürüldüğü söylendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Katledilen Aile Toprağa Verildi - Son Dakika

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