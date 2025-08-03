İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Esnasında Bina Çöktü - Son Dakika
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İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Esnasında Bina Çöktü

İstanbul\'da Kentsel Dönüşüm Esnasında Bina Çöktü
03.08.2025 15:02  Güncelleme: 15:08
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Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım sırasında 5 katlı bir binanın bir kısmı, yanındaki 4 katlı binanın üzerine çöktü. Yaralanma ve can kaybının olmadığı olayda vatandaşlar panik yaşadı.

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm dahilinde iş makinesi ile yıkım yapıldığı esnada 5 katlı bir binanın bir kısmı, yan tarafta bulunan 4 katlı binanın üzerine çöktü. Çöken bina sonrası yaralanma ve can kaybı olmazken, çökme sonrası vatandaşların yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışması kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı binada, iş makinesi ile yıkımı yapıldığı esnada çökme meydana geldi. Binanın bir kısmı yan tarafta bulunan 4 katlı binanın üzerine çöktü. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde yaralı ve can kaybının olmadığı ve binada oturanların önceden tahliye edildiği bildirildi.

Belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı

Yıkım çalışması esnasında bir bölümü yan taraftaki binanın üzerine yıkılmasının ardından Küçükçekmece Belediyesi ekipleri bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yıkım sonrası olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ay, "Dün akşam bizlere yıkımı yapılan binanın kolonu patlıyor diye ihbarı geldi. Bizler daha sonra buraya gelerek tedbir aldık. Zabıta arkadaşlar burada 24 saat nöbet tuttu. Yan taraftaki zarar görmüş binayı ve yan taraftaki binaları biz tedbiren boşalttık. Vatandaşımız zarar görmesin diye elimizden gelen tedbirleri uyguladık. Ekiplerimiz gereken talimatları verdi. Sabah yıkım başladı. Kontrollü bir yıkımdı. Yan taraftaki binanın kolonu patladığı için bina zarar gördü. Bina boş olduğu için hiçbir vatandaşımız etkilenmedi. Bizim için önemli olan can. Yan taraftaki binanın da yıkımı ilgili müteahhit tarafından yapılacak. Bizler belediye olarak gereken desteği vereceğiz" dedi.

Öte yandan yıkım esnasında vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Esnasında Bina Çöktü - Son Dakika

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