İstanbul\'da kentsel dönüşüm sırasında bir binada çatlaklar oluştu: Tahliye kararı

Sefa Satır:

İstanbul'da esenler'de binalar çürük. hala kentsel dönecez. hadi dönecez kiracılık var sonrasını napacaz. çıktın olduğun evden daha sağlam bi eve geçsen asgari ücretin 22 bin olduğu bi yerde 20 binden aşağıya kira yok. geriye kalan 2 bine çocuk büyütür okutur karnımızı doyurur kalanıylada faturaları öderiz. bu sosyal devlet bizleri tabutlarımızda yaşamaya mecbur bırakıyor. kameraların karşısında ellerinde mikrofonlar varken süslü süslü konuşuyorlar. kameralar yok ellerinde mikrofon kapalıyken bambaşka. çözüm bulun esenlere istanbul a Türkiyedeki eski yapılara.

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VillaUmut: Abicim Ortadoğu hariç her ülkede asgari ücret alanların oranı %10 falan, peki senin ülkende neden bu kadar yaygın asgari ücret acaba sorguladığın oluyor mu? 1 0