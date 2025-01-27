İstanbul'da kentsel dönüşüm sırasında bir binada çatlaklar oluştu: Tahliye kararı - Son Dakika
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İstanbul'da kentsel dönüşüm sırasında bir binada çatlaklar oluştu: Tahliye kararı

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İstanbul Kartal'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bitişikteki bir binada çatlaklar oluştu. Kartal Belediyesi görevlilerinin yaptığı incelemenin ardından, 7 katlı binada yaşayan vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi. Belediye ekipleri, binadan karot alarak detaylı inceleme yapacak ve çıkan sonuca göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verecek.

27.01.2025 17:58  Güncelleme: 18:09
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İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamındaki inşaat çalışması esnasında bitişikteki binada çatlaklar oluştu.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

İhbar üzerine adrese gelen Kartal Belediyesi görevlileri inceleme başlattı. İnceleme sonucunda, 7 katlı binada oturan vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

Kartal Belediyesince bina sakinlerine eşyalarını taşınmak için destek verilirken, dairelerdeki eşyalar yük taşıma asansörü yardımıyla nakliye kamyonlarına yüklendi.

YIKILIP YIKILMAYACAĞINA KARAR VERİLECEK

Belediye ekiplerince binadan karot alınacağı ve detaylı inceleme yapılacağı, çıkacak sonuca göre apartmanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

İstanbul\'da kentsel dönüşüm sırasında bir binada çatlaklar oluştu: Tahliye kararı
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kentsel dönüşüm sırasında bir binada çatlaklar oluştu: Tahliye kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sefa Satır:
    İstanbul'da esenler'de binalar çürük. hala kentsel dönecez. hadi dönecez kiracılık var sonrasını napacaz. çıktın olduğun evden daha sağlam bi eve geçsen asgari ücretin 22 bin olduğu bi yerde 20 binden aşağıya kira yok. geriye kalan 2 bine çocuk büyütür okutur karnımızı doyurur kalanıylada faturaları öderiz. bu sosyal devlet bizleri tabutlarımızda yaşamaya mecbur bırakıyor. kameraların karşısında ellerinde mikrofonlar varken süslü süslü konuşuyorlar. kameralar yok ellerinde mikrofon kapalıyken bambaşka. çözüm bulun esenlere istanbul a Türkiyedeki eski yapılara. 21 4 Yanıtla
    VillaUmut:
    Abicim Ortadoğu hariç her ülkede asgari ücret alanların oranı %10 falan, peki senin ülkende neden bu kadar yaygın asgari ücret acaba sorguladığın oluyor mu? 1 0
    Coronaci :
    Anlasildi merkez 0 0
  • AHMET YILMAZ:
    Yeni yapilan binalirin %80 i demreme karşi dirençsiz Avrupada 4 katli binalar bile kople perde béton 9 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yandaki sağlam binayada zarar verdiler 9 0 Yanıtla
  • Celil Başer:
    İmamoğlu boş boş gezene kadar İstanbul'a ilgilensin 2 4 Yanıtla
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