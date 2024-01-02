 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası ve aranan 3 bin 634 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası ve aranan 3 bin 634 şahıs yakalandı

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 bin 634 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında Kadıköy'de silahlı gasp suçundan hakkında 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Serkan C'nin de bulunduğu öğrenildi. Polis tarafından takip edilen Serkan C.'nin yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

02.01.2024 - 14:43,  Güncelleme: 14:44
Abone Ol

Hakkında 109 yıl hapis cezası bulunan firari böyle yakalandı

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası ve aranan 3 bin 634 şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 bin 634 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında Kadıköy'de silahlı gasp suçundan hakkında 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Serkan C'nin de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. 22 ve 28 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 995 zanlı yakalandı. 2005 yılında Kadıköy'de gerçekleştirdiği gasp suçundan hakkında kesinleşmiş 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Serkan C. de gözaltına alındı. Ekipler, ifadeye yönelik aranan 2 bin 639 şüpheliyi de yakalarken toplam 3 bin 634 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan zanlı ve şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Hakkında 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari böyle yakalandı

Öte yandan hakkında 109 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firarinin polise yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Polis tarafından takip edildiğini anlayan Serkan C.'nin yakalandığı anlar görülüyor.

İstanbul\'da kesinleşmiş hapis cezası ve aranan 3 bin 634 şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, Kadıköy, Yakalama, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası ve aranan 3 bin 634 şahıs yakalandı - Son Dakika


15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37
Kibariye, 13 yaşındayken yaşadığı istismarı anlattı: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye, 13 yaşındayken yaşadığı istismarı anlattı: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37
Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25
Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız yüzde 0,6 artarak 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:32:18. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası ve aranan 3 bin 634 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement