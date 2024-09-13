İstanbul'da Kıyıya Vuran Ceset

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İstanbul Avcılar'da kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin Ufuk Avşar'a ait olduğu belirlenirken, cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi sahil kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kıyıya vuran erkek cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis incelemesinin ardından cesedin üzerinde cep telefonu ile kimlik bulundu. Kıyıya vuran cesedin Ufuk Avşar'a (37) ait olduğu tespit edildi. Vücudunda herhangi bir darp veya kesik izi görülmeyen Avşar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek. - İSTANBUL