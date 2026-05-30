İstanbul'da Kız Meselesi Sebebiyle Silahlı Kavga

İstanbul Şişli'de iki grup arasında kız meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 29 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 26 Mayıs Salı günü saat 01.00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinde bulunan Doğuş Cebeci (29) ile Emircan K. (26) arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya Emircan K. ile birlikte olduğu belirlenen A.İ.K. ve Emre Ş. de dahil oldu. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine ateş açtı. Çıkan silahlı kavgada Emre Ş. bacağından yaralandı. Emre Ş. bacağından yaralı halde 34 EK 2337 plakalı araçla olay yerinden ayrılırken daha sonra hastaneye kaldırıldı. Doğuş Cebeci ise başına isabet eden 2 kurşun ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 10 kurşun sonucunda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Cebeci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olay yerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin M.U.(28)'ya ait araçla olay yerinden kaçarak Çatalca'ya yönüne gittiklerini belirlendi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda yaralı şüphelilerin Çatalca Devlet Hastanesi'nde tedavi altında oldukları tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda olay yerinde bulunan ve şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlenen 1'i çocuk 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda Emircan K. ile Doğuş Cebeci arasında kız meselesi sebebiyle husumet olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL