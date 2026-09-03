İstanbul'da kredi puanı dolandırıcılığında 2 tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da kredi puanı dolandırıcılığında 2 tutuklandı

İstanbul\'da kredi puanı dolandırıcılığında 2 tutuklandı
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İstanbul'da 'kredi puanını yükseltme' vaadiyle bir kişiyi kandıran şüpheliler POS cihazından 779 bin 900 liralık işlem yaptı. Operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kredi çekmek isteyen bir kişiyi "kredi puanını yükseltme" vaadiyle kandırarak POS cihazından komisyon adı altında 779 bin 900 liralık işlem yapan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da Kredi çekmek isteyen bir kişiyi, "kredi puanını yükseltme" vaadiyle kandıran şüphelilerin Kadıköy'de bulunan bir iş yerinin POS cihazlarından komisyon adı altında 779 bin 900 TL'lik işlem yaptığı ortaya çıktı. Dolandırıldığını anlayan mağdur işlem üzerine şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında mağduru tuzağa düşüren ve parayı vermeyerek kayıplara karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler 31 Ağustos Pazartesi günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde arama yapan ekipler, şüphelilerin komisyon adı altında işlem yaptıkları POS cihazını ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2' si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Kadıköy, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kredi puanı dolandırıcılığında 2 tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kredi puanı dolandırıcılığında 2 tutuklandı - Son Dakika
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