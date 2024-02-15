İstanbul\'da kuaföre dolandırıcılık: 15 bin lira kayıp

İstanbul'da akıl almaz olay: Kuaförü "ücreti muhasebecim gönderecek" diyerek 15 bin lira dolandırdı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir kuaföre gelen kadın, baştan aşağı tüm işlemleri yaptırdıktan sonra parayı muhasebecisinin göndereceğini söyleyerek 15 bin lirayı ödemeden kayıplara karıştı. Aynı çevrede bulunan diğer esnaflara da aynı şekilde 3 bin 500 lira dolandıran kadının takma isimler kullandığı öğrenildi. Dolandırılan kuaför, "Ben kendisine hakkımı helal etmiyorum" dedi. Dolandırıcı kadının işlemleri yaptırdıktan sonra kuaförden sakince ayrıldığı görüntüler güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşyeri sahibi, kadından şikayetçi oldu.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Fındıklı'da meydana geldi. İddiaya göre bir kadın müşteri, kuaför dükkanına gelerek saç, cilt ve vücut bakımlarının olduğu tüm işlemleri yaptırmak istediğini söyledi. İşlemlerin bitmesinin ardından saçları için farklı işlemler de isteyen kadın, toplamda 15 bin lira tutan ücreti muhasebecisinin kendilerine ödeyeceğini söyledi.
"Muhasebecim ödeyecek" diyerek kayıplara karıştı
Dükkan sahibinden banka hesap numarasını alan kadın, ceketini giydikten sonra sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Dolandırıcı kadının daha önce de aynı mahallede bulunan bir büfeye giderek aynı yöntemle 3 bin 500 liralık ürün aldığı öğrenildi. Her dükkana farklı isimler söyleyerek dolandırıcılık yapan kadının kuaförden ayrıldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
"Hesap numarası istedi ve kaçtı"
Yaşananları anlatan Sedat Karahan, "Ben Beyoğlu'nda bayan kuaförlüğü yapıyorum. İsminin Eda olduğunu söyleyen bir kadın gelerek saç, cilt ve vücut bakımlarını yaptırdı. Sonrasında ek kaynak saç istediğini söyledi ve birçok işlem yaptık. Bizden parayı göndermek için hesap numarası istedi ve kaçtı. Aynı şekilde aşağıda bulunan büfeye de aynı yöntemi uygulamış. Onları 3 bin 500 lira, bizi ise 15 bin lira dolandırdı. Ben kendisine hakkımı helal etmiyorum" dedi.
İşyeri sahibi olayla ilgili emniyete giderek şikayetçi oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da kuaföre dolandırıcılık: 15 bin lira kayıp - Son Dakika
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