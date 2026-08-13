İstanbul'da 'Küçük trans çocuklar' videosuna soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan ve içerisinde "Küçük trans çocuklara örnek olacağız" şeklinde ifadelerin yer aldığı videoyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, videoyu hazırlayıp sosyal medya hesabından yayımlayan şüpheli veya şüpheliler hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasında, söz konusu videonun yayınlandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilerek, videoyu hazırlayan ve yayımlayan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Bu kapsamda "CHAKMA @grupchakma" isimli Instagram hesabı ile hesap sahibinin belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca; videonun toplumun örf, ahlaki ve etik değerlerine saldırı içerdiği ve çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyici nitelikte olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, ceza mevzuatı kapsamında gerekli tedbirlerin alınması, erişimin engellenmesi ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesine yönelik sürecin sürdürüldüğü bildirildi.