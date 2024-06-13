İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi ağır tonajlı araçlara kısıtlama getirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi ağır tonajlı araçlara kısıtlama getirildi

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı gereği, Kurban Bayramı tatili ve okulların kapanışı nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama getirildiğini duyurdu. Ancak, tedarik süreçlerinin aksamaması için belirli gıda ve malzeme taşıyan araçlara istisnai olarak izin verileceği belirtildi.

13.06.2024 20:21
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı" gereğince; ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama getirildiğini ifade edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı' gereğince; Kurban Bayramı tatili ile 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla; kamyon, çekici, tır gibi ağır tonajlı araçların, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'a kadar D-100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O- 3(TEM) ve tüm bağlantı yolları ile ilimizin doğu çıkış yönünde seyretmesine müsaade edilmemesine, tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi taşıtların özellikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir. Ağır tonajlı araçların doğu - batı yönünde şehre girmesi yönünde herhangi bir kısıtlama kararı alınmamıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi ağır tonajlı araçlara kısıtlama getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi ağır tonajlı araçlara kısıtlama getirildi - Son Dakika
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