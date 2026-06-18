İstanbul'da Kurşunlama Olaylarına 5 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Kurşunlama Olaylarına 5 Gözaltı

18.06.2026 14:43
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Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler'de kurşunlama olaylarıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde 6 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayına ilişkin gözaltına alınan 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler'de 'iş yeri kurşunlama' ve 'tehdit' suçlarından 6 eyleme karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapmıştı. Çalışmalarda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen zanlılara yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli gözaltına alınmış, ayrıca adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, çeşitli ebatlarda fişek ve muşta ele geçirilmişti. Bu kapsamda gözaltında bulunan 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bahçelievler, Küçükçekmece, Bakırköy, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Kurşunlama Olaylarına 5 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kurşunlama Olaylarına 5 Gözaltı - Son Dakika
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