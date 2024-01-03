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İstanbul'da kuryenin üzerine düşen aydınlatma direği sonucu ölüm anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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İstanbul'da kuryenin üzerine düşen aydınlatma direği sonucu ölüm anı güvenlik kamerasında

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olayda, fırtına sonucu devrilen aydınlatma direği seyir halinde olan kuryenin üzerine düşmüş ve genç kurye hayatını kaybetmişti. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, direğin devrilmesi ve kuryenin yere savrulması görülüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, direğin daha sonra tamamen söküldüğü belirlendi.

İstanbul\'da kuryenin üzerine düşen aydınlatma direği sonucu ölüm anı güvenlik kamerasında
03.01.2024 - 23:32,  Güncelleme: 23:35
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İstanbul'da akıl almaz ölümün görüntüleri ortaya çıktı: Aydınlatma direği üstüne düşen kurye hayatını kaybetmişti

4. Levent'te fırtına sonucu devrilen aydınlatma direği seyir halinde olan motosikletli kuryenin üstüne düşmüştü

Hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki kurye hayatını kaybetmişti

İSTANBUL - Kağıthane 4. Levent'te seyir halinde olan 20 yaşındaki motosikletli kuryenin çıkan fırtınada, BEDAŞ'a ait aydınlatma direğinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kağıthane 4. Levent semti Emniyetevler Mahallesi'nde geçtiğimiz Kasım ayında meydana gelen olayda gece saatlerinde yoğun yağış ve fırtına devam ettiği esnada 20 yaşındaki Muhammed Ela, cadde üzerindeki seyretmeye başlamıştı. Genç kurye tam yanından geçtiği esnada yerinden sökülen BEDAŞ'a ait aydınlatma direği kuryenin üzerine devrilmişti. Akıl almaz olay sonucu kurye ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti.

Aydınlatma direği üstüne devrilip ölmüştü

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kuryeyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe semtindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahaleler rağmen hayatını kaybetmişti. Yaşanan o akıl almaz kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, direğin devrildiği ve kuryenin yere savrulduğu, direkte reklam panosunun ise düştüğü görülüyor.

Direk düzeltilip halatla ağaca sabitlenmişti

Akıl almaz olay sonrası polis çalışma başlatırken, devrilen direğin ise ilgili ekipler tarafından düzeltildiği ve itfaiye ekipleri tarafından da halatlarla bir ağaca sabitlendiğini görülmüştü. Direğin daha sonra yerinden tamamen söküldüğü ortaya çıktı. Alibeyköy Gasilhanesi'nden cenazesi alınan genç, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmişti.

Kaynak: İHA
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