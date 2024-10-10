İstanbul'da Kuyumcu Hırsızlığı: 9 Tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da Kuyumcu Hırsızlığı: 9 Tutuklama

İstanbul\'da Kuyumcu Hırsızlığı: 9 Tutuklama

Kartal ve Pendik'te 6 milyon TL değerinde altın çalan 9 şüpheli tutuklandı, hırsızlık anları kamerada.

10.10.2024 15:21
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İstanbul'un Kartal ve Pendik ilçelerinde 2 kuyumcuya girerek toplamda 6 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 9 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 28 Ağustos 2024 tarihinde Pendik ilçesi Doğu Mahallesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanından 5 milyon TL altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 15 Eylül 2024 tarihinde de Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi'nde bir kuyumcudan 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı geldi. Güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri, çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen 10 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahısların dükkana girerek altınları saniyeler içinde çuvala doldukları ardından kaçarak uzaklaştıkları yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Kuyumcu Hırsızlığı: 9 Tutuklama - Son Dakika

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