İstanbul\'da Kuzey Marmara Otoyolu\'nda yapılan denetimlerde 5 motosiklet sürücüsüne adli işlem yapıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 1-20 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Cebeci Tüneli girişinde denetim gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 5 motosiklet sürücüsü hakkında adli işlem yapılırken, toplamda 47 motosiklet sürücüsüne 72 adet olmak üzere 432 bin 757 TL ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 1-20 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Cebeci Tüneli girişinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, sosyal medya platformları üzerinden araçlarını ters yönde ve akrobatik hareketler yaparak sürdükleri anları paylaşan, trafik akışını ve güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen F.B., A.B.A., M.B., M.E.B. ve Ö.A.Ü. isimli şüpheliler hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan tespit edilen 5 sürücünün ehliyetleri de 2 ay süre ile geçici olarak iptal edildi.

Denetimler kapsamında 47 motosiklet sürücüsüne 72 adet olmak üzere toplamda 432 bin 757 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL