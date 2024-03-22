İstanbul\'da Mahzen-17 Operasyonu: Organize Suç Örgütü Çökertildi

İzmir'de korkunç olay: Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bir otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. Cesedin kuyumcu Bekir Bozar'a ait olduğu ve alacak verecek mevzusundan husumetli olduğu bir kişi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Şüpheliler olaydan bir gün sonra ihbarda bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.