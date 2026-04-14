İstanbul'da Metal Fabrikasında Patlama!
İstanbul'da Metal Fabrikasında Patlama!

İstanbul'da Metal Fabrikasında Patlama!
14.04.2026 00:27
Arnavutköy'de metal fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı, 3 işçi yaralandı, biri ağır.

İstanbul Arnavutköy'de metal fabrikasının imalat bölümünde bulunan sanayi tipi tüpte bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken fabrikada çalışan yabancı uyruklu 3 işçi yaralandı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi'nde bulunan 2 katlı fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metal fabrikasının zemin katında bulunan imalat bölümünde sanayi tipi tüpte bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlama nedeniyle fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada çalıştığı öğrenilen ve patlamadan etkilenen yabancı uyruklu 3 işçi hastaneye götürülürken, işçilerden birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri fabrikada çalışma yaptı. Olayla polis ekiplerince ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

