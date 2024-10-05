İstanbul'da Metrobüste Taciz Skandalı

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İstanbul'da okula gitmek için metrobüse binen üniversite öğrencisi genç kız, tacize uğradı. Şüpheli, önce gözleri ile sonrasında fiziksel olarak taciz ettiği genç kızın verdiği tepki üzerine kaçarken, vatandaşlar tarafından darp edildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Söğütlüçeşme- Beylikdüzü metrobüs hattında meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi G.A., okula gitmek için bindiği metrobüste tacize uğradı. Genç kız yaptığı ikaza rağmen, şahsın bacaklarına dokunmaya devam etmesi ile dehşete düşerken, kızın verdiği tepki üzerine şüpheli olay yerinden kaçmaya çalıştı. Şüpheliyi takip eden G.A, olay yerinden uzaklaşarak başka bir metrobüse binen şahsı cep telefonu ile kayda alarak tepki gösterdi. G.A'nın elindeki telefona müdahale etmeye çalışan şahsa metrobüs içindeki vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.

"Senin de anan bacın var"

Şüphelinin, mağdurun telefonunu ele geçirmeye çalışması esnasında durumu gören metrobüs içindeki vatandaşlar şüpheliyi metrobüsten indirdi. Durumu öğrenen vatandaşlar, şüpheliyi "Senin de anan bacın var" diyerek darp etti. O anlar, genç kızın ve çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL