İstanbul'da Metrobüste Taciz Skandalı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da Metrobüste Taciz Skandalı

Üniversite öğrencisi G.A., metrobüste tacize uğradı; vatandaşlar şüpheliyi darp etti.

05.10.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da okula gitmek için metrobüse binen üniversite öğrencisi genç kız, tacize uğradı. Şüpheli, önce gözleri ile sonrasında fiziksel olarak taciz ettiği genç kızın verdiği tepki üzerine kaçarken, vatandaşlar tarafından darp edildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Söğütlüçeşme- Beylikdüzü metrobüs hattında meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi G.A., okula gitmek için bindiği metrobüste tacize uğradı. Genç kız yaptığı ikaza rağmen, şahsın bacaklarına dokunmaya devam etmesi ile dehşete düşerken, kızın verdiği tepki üzerine şüpheli olay yerinden kaçmaya çalıştı. Şüpheliyi takip eden G.A, olay yerinden uzaklaşarak başka bir metrobüse binen şahsı cep telefonu ile kayda alarak tepki gösterdi. G.A'nın elindeki telefona müdahale etmeye çalışan şahsa metrobüs içindeki vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.

"Senin de anan bacın var"

Şüphelinin, mağdurun telefonunu ele geçirmeye çalışması esnasında durumu gören metrobüs içindeki vatandaşlar şüpheliyi metrobüsten indirdi. Durumu öğrenen vatandaşlar, şüpheliyi "Senin de anan bacın var" diyerek darp etti. O anlar, genç kızın ve çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Metrobüste Taciz Skandalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:45 Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi
20:22 Victor Osimhen’e bir talip daha çıktı Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:53 FIFA’dan Filistin’in men talebi sonrası İsrail kararı FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
19:13 Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 16:35:15. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Metrobüste Taciz Skandalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement