İstanbul'da Motosiklet Denetimi

İstanbul'da motosikletlilerin yaya yollarını kullanımına yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde çeşitli trafik ihlallerinde bulunan sürücülere toplam 407 bin 818 lira idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde motosikletlilerin yaya yollarını kullanımına yönelik dron destekli denetim yapıldı. Denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun motosiklet ve motorlu bisikletlerin yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde sürülmesini, koruma başlığının usulüne uygun kullanılmamasını, yaya yollarında park etmek ve muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkarılmasını maddelerini ihlal eden sürücülere toplam 407 bin 818 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında 4 araç ise trafikten men edildi.