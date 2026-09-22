İstanbul'da narkotik ekipleri tırın yakıt deposunda 224 kilo metamfetamin buldu - Son Dakika
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İstanbul'da narkotik ekipleri tırın yakıt deposunda 224 kilo metamfetamin buldu

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İstanbul\'da narkotik ekipleri tırın yakıt deposunda 224 kilo metamfetamin buldu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, bir tırda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirleyerek 21 Eylül 2026'da operasyon düzenledi. Tırın yakıt deposuna gizlenmiş 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir tırın yakıt deposuna gizlenmiş 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihinde bir tır ve bağlı dorsesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tırı düzenlenen operasyonla durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, yakıt deposuna gizlenmiş 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da narkotik ekipleri tırın yakıt deposunda 224 kilo metamfetamin buldu - Son Dakika
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