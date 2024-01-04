İstanbul\'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı

Tuzla'daki bir ilkokul için taşımacılık yapan öğrenci servisinin sürücüsü, Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada, bir şüpheli tarafından araçtan indirildi. Minibüsü kullanan şüpheli, Göztepe'ye kadar ilerledi. Burada öğrencileri ve hostesi araçtan indiren şüpheli, daha sonra minibüsü Pendik'te bırakarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞOFÖRE "LASTİK PATLAK İNİP BAKAR MISIN?" DEMİŞ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, özel bir okula ait servis aracı sabah öğrencileri toplarken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada cama tıklatan bir kişi şoföre "Arka lastiğin patlak bir inip bakar mısın?" dedi. Şoför araçtan iner inmez, kimliği belirsiz kişi araca binip içinde 11 öğrenci ve hostes olan servis aracını kaçırdı.

ÇOCUKLARLA HOSTESİ YOL KENARINDA BIRAKTI

Konuyla ilgili alarma geçen İstanbul polisi incelenen kamera görüntülerinden aracın Göztepe civarında öğrencileri ve hostesi bıraktığı tespit edildi.

HER YERDE ARANIYOR



Öğrencilerin ve hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçırılan araç ise Pendik'te terk edilmiş halde bulundu. Polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.