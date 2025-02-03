İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi - Son Dakika
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İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi

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İstanbul'da iki haftalık ara tatilin ardından okulların açılmasıyla sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. E-5 Karayolu'nda ve bazı bölgelerde yoğunluk oranı yüzde 55'e kadar çıktı.

03.02.2025 07:55
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İstanbul'da iki haftalık ara tatilin ardından okulların yeniden açılmasıyla sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Türkiye'de ilk ve orta öğretim okullarında verilen iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 55 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda Halıcıoğlu mevki, Haliç Köprüsü, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30 sıralarında yüzde 55 olarak ölçüldü.

İstanbul\'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi - Son Dakika
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