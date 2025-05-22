İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapattı, Duraklarda Yoğunluk Oluştu

Özel halk otobüslerinin kontak kapatmasının ardından duraklarda oluşan yoğunluk böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödeme yapmaması nedeniyle grev kararı alan özel halk otobüslerinin kontak kapatmasının ardından yolcular otobüs duraklarında uzun süre bekledi. Mecidiyeköy'deki otobüs duraklarında oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Özel halk otobüsleri İBB'nin ödeme yapmaması nedeniyle 3 bin 41 otobüsüyle bir günlüğüne kontak kapatarak sefere çıkmama kararı aldı. Yaşanan durum nedeniyle sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmeye çalışanlar otobüs duraklarında uzun süre bekledi. Mecidiyeköy'deki otobüs duraklarında yaşanan yoğunluk dron ile görüntülendi.