İstanbul'da paten kullanan gençlerin İETT otobüslerinin arkasına takılarak yolculuk yaptığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da patenle yolculuk yapan gençlerin İETT otobüslerine tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde patenli çocukların otobüsün arkasına tutunarak trafikte ilerledikleri görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu - Son Dakika
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