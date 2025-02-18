İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 52 Gözaltı

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İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi'nde (HDK) faaliyet gösterdiği tespit edilen 52 şüpheli yakalanırken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Gözaltına alınanlar arasında, biri Kaos GL (Gay-Lezbiyen) Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneğinde faaliyet gösteren 2 öğretmen ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki kuruluşlardan İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) çalışan mimar da yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması olduğu belirlenen HDK'nin çalışmalarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatılmıştı. Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan bilgi ve belgeler ışığında başlatılan soruşturmada, değerlendirmeye alınan raporlarda HDK'nin terör örgütü olarak kabul edilen DTK'nin devamı niteliğinde yasal görünümlü cephe yapılanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sözde alternatif meclis olduğu tespitine yer verilmişti.

Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu Türkiye Üyesi de gözaltında

İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüphelinin sorgusuna başlandı. Zanlıların polisteki ifade işlemi devam ederken, soruşturmaya dair çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, Kaos GL (Gay-Lezbiyen) Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneğinde faaliyet gösteren ve Kağıthane'de bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan A.P., İstanbul'un Kartal ilçesinde bir lisede matematik öğretmenliği yapan F.Ç. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki kuruluşlardan İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) mimar olarak çalışan K.T. adlı şüpheli de yer alıyor. Örgüt iltisaklı oldukları iddiasıyla gözaltına alınanların tahkikatı devam ederken, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yakalananlar arasında Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu (ICMC) Türkiye Temsilcisi E.Y.K. da bulunuyor.

Öğretmenler 'terör örgütü üyeliğinden' gözaltında

İstanbul'da biri ilköğretim, diğeri lise olmak üzere 2 öğretmenin de aralarında bulunduğu zanlıların, ifade işlemlerinin 4 gün boyunca polise ifade verecek. Söz konusu öğretmenlerden F.Ç. terör örgütü propagandası yapmak, A.P. ise öğrencilere Kaos GL (Gay-Lezbiyen) Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneğinin faaliyetlerini yaymakla suçlanıyor.

Söz konusu kişilerin dışında gözaltına alınan isimler arasında EMEP eski Genel Başkanı E.A., Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Üyesi ve önceki dönem Eş Sözcüsü E.D., DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı N.S., DEM Parti MYK üyeleri; M.S. ve S.Ş., DEM Parti Iğdır İl Başkanı A.A. ve sanatçı P.A'nın da bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL