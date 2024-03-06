İstanbul\'da PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltın alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri yönlendirebilecekleri değerlendirilen bazı şüphelileri tespit etti. Terör şüphelilerinin Yunanistan'dan eylem amacı ile Türkiye'de gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı oldukları belirlendi. 6 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri ardından operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerine devam edildiği kaydedildi. - İSTANBUL
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast, yargılandığı örgüt davasında savunma yaptı. Samast, Yasin'in baskı kurması ve tehdit etmesi nedeniyle olaya dahil olduğunu söyledi. Mahkeme, Samast'ın adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.
Aydın-Denizli Otoban Yolu inşaatında sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında, viyadük inşaatında monte edilen kirişin yere düşmesi sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Çalışanlar ise iş güvenliğinin yetersizliğinden şikayetçi oldu.
Afyonkarahisar'da son iki ayda polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 226 şüpheli hakkında işlem yapılırken operasyonlarda 3 kilo 227 gram esrar, 420 gram metamfetamin ve 11 bin 154 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca kentte meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığı ve terörle mücadele kapsamında 13 ayrı operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve ünlü yazar annesi Eylem Tok, Mısır'a kaçırılmıştı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kars Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
Tunceli'de yaşayan bir kişinin vize vaadiyle dolandırılması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, 39 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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