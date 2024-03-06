İstanbul\'da PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

3.Sayfa

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltın alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri yönlendirebilecekleri değerlendirilen bazı şüphelileri tespit etti. Terör şüphelilerinin Yunanistan'dan eylem amacı ile Türkiye'de gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı oldukları belirlendi. 6 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri ardından operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerine devam edildiği kaydedildi. - İSTANBUL