İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul\'da PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren ve illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin Yunanistan'dan gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiği belirlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

06.03.2024 11:10  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltın alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri yönlendirebilecekleri değerlendirilen bazı şüphelileri tespit etti. Terör şüphelilerinin Yunanistan'dan eylem amacı ile Türkiye'de gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı oldukları belirlendi. 6 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri ardından operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerine devam edildiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunanistan, Operasyon, İstanbul, Gençlik, PKK, Güvenlik, Terör, Soruşturma, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:09 Dolar tekrar ateşlendi İşte döviz kuru fiyatları Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları
10:55 Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında ’izinsiz çalışma’ kavgası Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında 'izinsiz çalışma' kavgası
10:39 Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır’a kaçırmıştı İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan Meclis’e soru önergesi Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi
10:20 Parkta çöp poşetinde cenin bulundu Parkta çöp poşetinde cenin bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 12:40:57. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement