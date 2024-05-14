İstanbul'da PKK/KCK ve KCK/TDÖ faaliyetlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK/KCK ve KCK/TDÖ faaliyetlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul\'da PKK/KCK ve KCK/TDÖ faaliyetlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK ve KCK/TDÖ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheliye yönelik 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

14.05.2024 10:32
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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK ve KCK/TDÖ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK Terör Örgütü Kürdistan Demokratik Konfederalizmi ve Türkiye Demokratik Örgütlemesi (KCK/TDÖ) içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheliye yönelik 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PKK/KCK ve KCK/TDÖ faaliyetlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da PKK/KCK ve KCK/TDÖ faaliyetlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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