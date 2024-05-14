İstanbul\'da PKK/KCK ve KCK/TDÖ faaliyetlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK ve KCK/TDÖ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK Terör Örgütü Kürdistan Demokratik Konfederalizmi ve Türkiye Demokratik Örgütlemesi (KCK/TDÖ) içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheliye yönelik 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyon neticesinde örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı - İSTANBUL