İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 1 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda, PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına yönelik 1 kişi tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.07.2024 22:09
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. 3 şahıs adli kontrol şartıyla 3 şahıs da savcılıktan serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik 2 ilçede 8 ayrı adrese operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonlar neticesinde 7 terör şüphelisi şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3'ü de savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Şahıslardan 1'inin ise tutuklandığı söylenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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