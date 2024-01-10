 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da yapılan operasyonda terör örgütü PKK'ya yönelik 4 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul\'da PKK operasyonu: 4 gözaltı
10.01.2024 - 23:36,  Güncelleme: 23:38
Abone Ol

İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, silahlı terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin haklarında deliller bulunan 6 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, PKK, Güvenlik, Terör, İstanbul, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krize ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 00:51:30. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement