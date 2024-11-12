İstanbul'da PKK Operasyonu: 6 Gözaltı

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İstanbul'da terör operasyonu: 6 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK lehine yol kapatıp ateş yakan ve örgüt yanlısı korsan gösteriye katılan 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün gençlik yapılanması YCWK'nın talimatı ile 6 Kasım'da Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde bazı ana arterlerde cadde ve sokakları kapatıp ateş yakan 7 şüpheliyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda olaylara karışan zanlıların kimlik bilgileri tek tek belirlendi. Ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aranan 7 kişiden 6'sı gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülürken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.