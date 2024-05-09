İstanbul'da PKK Propagandası Yapan 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da PKK Propagandası Yapan 11 Şüpheli Yakalandı

İstanbul\'da PKK Propagandası Yapan 11 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Bozdoğan-36' operasyonunda, PKK propagandası yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

09.05.2024 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kişilere yönelik yürütülen yapılan 'Bozdoğan-36' adı verilen operasyonların İstanbul ayağında 11 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, bu sabah sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 10 ilde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen "Bozdoğan-36" operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı" ifadesini kullanmıştı. Örgüt propagandası yapan PKK yandaşlarına karşı yapılan operasyonların İstanbul ayağında 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün 7 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda, Bağcılar ilçesinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın siluetini boya ile duvara çizen, terör örgütü içerikli yazılama yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 11 adreste yapılan aramalar ise bu kişilere ait dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, PKK, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PKK Propagandası Yapan 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:56 Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda İşte masadaki rakam Emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda! İşte masadaki rakam
08:46 İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı İbrahim öğretmeni okulda vurarak öldürmüştü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı
08:15 CHP lideri Özel’den akraba atamalarına müdahale Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam CHP lideri Özel'den akraba atamalarına müdahale! Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam
00:18 Sevan Nişanyan’dan skandal paylaşım Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk’e hakaret etti Sevan Nişanyan'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret etti
23:08 Tel Aviv’de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale Tel Aviv'de İsrailli esirlerin ailelerine polisten sert müdahale
09:15 Herkes merak ediyordu Dzeko’nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı Herkes merak ediyordu! Dzeko'nun antrenmana neden katılmadığı ortaya çıktı
08:06 Operasyonlar sürüyor “Ayazlar“ suç örgütü çökertildi Operasyonlar sürüyor! "Ayazlar" suç örgütü çökertildi
05:11 Denizli’de hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü Denizli'de hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü
00:35 Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı Merkez Bankası menkul kıymet tesisi düzenlemesini yürürlükten kaldırdı
23:55 Real Madrid’den tarihi geri dönüş Son dakikalarda final biletini kaptı Real Madrid'den tarihi geri dönüş! Son dakikalarda final biletini kaptı
23:30 CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemde kendisine dosya sundum CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 09:32:26. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da PKK Propagandası Yapan 11 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement