İstanbul'da Polis Ekipleri Tarafından Huzur Uygulaması Yapıldı

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İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak, didik didik arandı. Sürücülerin belgeleri kontrol edildi. - İSTANBUL