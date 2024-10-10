İstanbul'da PTT Aracıyla Minibüs Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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İstanbul'da PTT Aracıyla Minibüs Kazası: 4 Yaralı

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İstanbul Havalimanı Yolu'nda PTT kargo aracıyla servis minibüsü çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

10.10.2024 20:12
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PTT aracıyla servis minibüsü kazaya karıştı: 4 Yaralı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı Yolu Göktürk yol ayrımı mevkiinde PTT'ye ait kargo dağıtım aracıyla bir servis minibüsü kazaya karıştı. Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul Havalimanı Göktürk Yol ayrımı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen PTT'ye ait olan 34 HAT 074 plakalı kargo dağıtım aracıyla aynı yönde seyir halinde olan 34 EFL 246 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda olduğu öğrenilen 6 kişiden 4'ü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

'Sigara içip, kaza yerinin içerisinde dolaştılar'

Kaza yerinde yardım amaçlı duran araçlardan inen bazı vatandaşlar kaza nedeniyle motor kısmı koruması tamamen açılarak yere yakıt ve yağ damlatan araçların yanında sigara içerken, bazı vatandaşların ekiplerin çalışması devam ettiği sırada kaza yerinde dolaştığı ve muhabbet ettiği görüldü.

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da PTT Aracıyla Minibüs Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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