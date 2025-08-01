İstanbul'da Rüşvet İddialarıyla 25 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Rüşvet İddialarıyla 25 Şüpheli Gözaltına Alındı

01.08.2025 18:45
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturmasında, belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize eden suç örgütüne 25 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişi tutuklanırken, 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İSFALT ve İETT'den alınan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 5'i tutuklandı. 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında suç örgütünün İSFALT ve İETT'den aldığı ve fesat karıştırdığı tespit edilen ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Öte yandan şüphelilerin İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun'da bulunan adreslerinde arama, el koyma işlemleri de yapılmıştı.

Gözaltına alınan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, İSFALT İdari İşler Müdürü Murathan Altınışık, İSFALT Destek Hizmetleri Şefi Göktunç Şentürk, İSFALT Satınalma Müdürü Rana Uysal, İETT Araç Bakım Onarım Daire Başkanı Kazım Taylan Sever, İETT İkitelli Garaj Müdürü Halil İbrahim Kaya, İETT Muhabese Müdürü Ali Haydar Topçu, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral, İETT Planlama Şefi Ülkü Kaya, İETT Kağıthane Garaj Müdürü Samet Alptuğ Arıkan, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu, İETT Emekli Satın Alma Daire Başkanı Taşkın Ilıca, İETT Yunus Garajı Şube Müdürü Şevket Eygi, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürlüğü Şefi Ahmet Savaş, İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Sırali, İETT İhale İşleri Şube Müdürü Cevdet Akarsu, Oktay Aktaş, Mehmet Karataş, Zafer Sola, Erenay Delipınar, Murat Delice, Halil Yanmaz, Veli Rıdvanoğlu ve Vahdet Melikoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 16 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istendi.

Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri alınan 5 şüpheli tutuklanırken, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Rüşvet İddialarıyla 25 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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