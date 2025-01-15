İstanbul'da Sahte Alkol Korkunç Bilançoya Yol Açtı - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Alkol Korkunç Bilançoya Yol Açtı

İstanbul\'da Sahte Alkol Korkunç Bilançoya Yol Açtı

Sahte alkolden ölenlerin sayısı 19'a yükselirken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

15.01.2025 18:05
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İstanbul'da 19 kişinin hayatını kaybettiği sahte alkol soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere başta olmak üzere sahte alkolden zehirlenen 65 kişi hastaneye kaldırılırken, 19 kişi de hayatını kaybetti. Sahte alkolden ölümlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Fatih'te bir tekel bayisinde sahte alkol ürettikleri iddia edilen Aydın A. ve Mehmet K. şüpheli olarak ekiplerce gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın A. ve Mehmet K.'nın ürettiği sahte alkolden tedarik eden ve kendi yakınlarına sattıkları iddia edilen Türkmenistan uyruklu olan karı koca Agashan O. ve Amangül D. şüpheli olarak Fatih'te gözaltına alındı.

Karı koca adliyeye sevk edildi

Agashan O. ve Amangül D. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin burada ekiplere verdiği ilk ifadesinde, cezaevine gönderilen Aydın A. ve Mehmet K.'dan sürekli sahte alkol aldıklarını ardından kendi yakınlarına sattıklarını ve daha önceden kimsenin zarar görmediğini söyledikleri ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlana şüpheli çift Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte Alkol Korkunç Bilançoya Yol Açtı - Son Dakika

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