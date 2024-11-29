İstanbul'da Sahte Alkolden Ölüm Sayısı 4'e Yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Alkolden Ölüm Sayısı 4'e Yükseldi

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Sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e çıkarken, 14 kişi gözaltına alındı. 8 kişinin tedavisi sürüyor.

29.11.2024 14:45
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- İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi, 14 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, zehirlenen 8 kişinin de hastanedeki tedavilerine devam ediliyor. Sahte alkol ölümlere neden olanların yakalanmasına ve eğlence mekanlarına yönelik denetim yapan İstanbul polisi ise, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 10 litre etil-metil alkol, 165 şişe alkol, 6 adet anason kaçak içki yapımında kullanılan madde ile 16 litre üzerinde bandrol bulunmayan sahte alkol ele geçirildi.

İstanbul'da geçtiğimiz 3 gün içerisinde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Ümraniye'de 12 kişi, sahte alkolden zehirlendikleri şüphesi ile hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan biri kişi daha hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 8 kişinin ise tedavilerine devam ediliyor. Sahte içkiden ölümlerin ardından polis ekiplerinin insan hayatını hiçe sayanlara yönelik denetimleri hız kesmeden sürüyor. Olaylarla ilgili olarak yürütülen çalışmalar kapsamında zehirlenen vatandaşlara sahte alkol temin eden ve zehirlenmelerine sebep olan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şişli, Beyoğlu, Fatih ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte alkol, 6 adet anason kaçak içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında ise yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda "sahte alkol" denetimi

Beyoğlu'nda ise alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 33 adet toplamda 16 litre üzerinde bandrol bulunmayan sahte alkol ele geçirildi. Denetimler sırasında sahte alkol ele geçirilen 2 ayrı işletmenin sorumlusu olduğu belirlenen M.Ç. ve R.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 28 kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli işlem başlatıldı.

İstanbul\'da Sahte Alkolden Ölüm Sayısı 4\'e Yükseldi
Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Sahte Alkolden Ölüm Sayısı 4'e Yükseldi - Son Dakika

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